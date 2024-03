Stand: 20.03.2024 18:28 Uhr Tennis: Erstrunden-Aus für Kerber in Miami

Tennisspielerin Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Miami bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die frühere Weltranglisten-Erste und Wimbledonsiegerin aus Kiel unterlag der US-Amerikanerin Sloane Stephens nach einer weitgehend kraftlosen Vorstellung 2:6, 3:6. Der 36-Jährigen gelang es nicht, an ihre beachtliche Leistungssteigerung vom Turnier in Indian Wells anzuknüpfen, bei dem sie vergangene Woche erst im Achtelfinale ausgeschieden war. Kerbers Karriere in Bildern | 20.03.2024 18:24