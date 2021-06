Stand: 20.06.2021 14:49 Uhr Tennis: Erstrunden-Aus für Barthel in Bad Homburg

Mona Barthel ist bei der Premiere des Damen-Tennisturniers in Bad Homburg gleich zum Auftakt gescheitert. Die 30-Jährige aus Neumünster verlor ihr Erstrundenspiel gegen Patricia Maria Tig aus Rumänien mit 6:7 (4:7), 3:6 und schied als erste deutsche Spielerin bei der mit 235.238 Dollar dotierten Veranstaltung aus. Die Kielerin Angelique Kerber startet erst am Montag ins Vorbereitungsturnier auf den Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon, der am 28. Juni beginnt. | 20.06.2021 14:48