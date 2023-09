Stand: 04.09.2023 15:30 Uhr Tennis: Davis Cup wieder mit Zverev

Alexander Zverev führt die deutschen Tennis-Herren beim Davis-Cup-Duell in Bosnien-Herzegowina an. Teamchef Michael Kohlmann nominierte den Hamburger ebenso wie Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann sowie die Doppelspieler Tim Pütz und Kevin Krawietz. Die DTB-Auswahl spielt am 16. und 17. September in Mostar gegen den Abstieg. "Wir werden die Partie selbstbewusst und mit voller Konzentration in Angriff nehmen, um 2024 erneut bei den Qualifiers dabei zu sein. Es ist unser klares Ziel, im nächsten Jahr wieder mit den Top-Nationen um die vorderen Plätze im Davis Cup zu spielen", gab Kohlmann die Richtung vor. | 04.09.2023 15:29