Stand: 12.11.2022 19:05 Uhr Tennis-Damen um Hamburgerin Lys gelingt Klassenerhalt

Die deutschen Tennis-Damen haben Kroatien in den Billie Jean King Cup Play-Offs 3:1 geschlagen und bleiben damit auch 2023 in der Weltgruppe. Am zweiten Spieltag sorgten Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam für die entscheidenden Punkte. Am Vortag hatte überraschend die Hamburger Debütantin Eva Lys den ersten Punkt gesichert. Die 20-Jährige gewann in Rijeka gegen die frühere Top-20-Spielerin und kroatische Nummer eins Petra Martic mit 6:1, 6:4. | 12.11.2022 19:04