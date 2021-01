Stand: 07.01.2021 18:12 Uhr Tennis: Barthel-Comeback mit Erstrunden-Aus

Mona Barthel ist mit einer Niederlage ins neue Tennisjahr gestartet. Bei ihrem Comeback auf der WTA-Tour schied sie in Abu Dhabi bereits in der ersten Runde aus. Die 30-Jährige aus Bad Segeberg unterlag der Russin Anastasia Gassanowa 2:6, 4:6. Wegen Problemen am rechten Fuß hatte Barthel seit dem 15.Juli 2019 in Lausanne kein Match mehr bestritten. | 07.01.2021 18:10