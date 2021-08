Stand: 18.08.2021 08:01 Uhr Tennis: Auftaktpartie von Zverev in Cincinnati verschoben

Alexander Zverev muss einen Tag länger als zunächst geplant auf sein erstes Match als Olympiasieger warten. Wegen der durch Regen verursachten Verzögerungen spielt Deutschlands bester Tennisspieler beim Masters-Turnier in Cincinnati erst am Mittwoch (Ortszeit) gegen den Südafrikaner Lloyd Harris. Ursprünglich hätte die Zweitrundenpartie am Dienstagabend (Ortszeit) stattfinden sollen. Über Stunden verhinderte der Regen aber ein Erscheinen der Profis auf dem Center Court. In der ersten Runde hatte Zverev ein Freilos. | 18.08.2021 08:00