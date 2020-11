Stand: 11.11.2020 09:08 Uhr Tennis-Ass Zverev: "Nah dran" am Grand-Slam-Titel

Tennisprofi Alexander Zverev hält es nur für eine Frage der Zeit, wann er seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnt. "Ich habe in New York gesagt, dass ich nicht mein bestes Tennis spiele. Aber ich war trotzdem im Finale", sagte der 23 Jahre alte Hamburger der "Sport Bild": "Daher ist für mich interessant, was passiert, wenn ich mal mein bestes Tennis spiele." Er wisse, dass er "sehr nah dran" sei und "noch viele Dinge verbessern" könne. | 11.11.2020 11:00