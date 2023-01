Stand: 30.01.2023 11:08 Uhr Tennis: Alexander Zverev rutscht in der Weltrangliste weiter ab

Der Hamburger Alexander Zverev fällt in der Tennis-Weltrangliste einen Platz zurück. Nach seinem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open rutscht der Olympiasieger vom 13. auf den 14. Platz. Die deutsche Nummer eins ist in dieser Woche für Deutschland im Davis Cup gegen die Schweiz im Einsatz, danach hat der 25-Jährige für das ATP-Turnier in Rotterdam gemeldet. Der Serbe Novak Djokovic hat mit seinem zehnten Titel bei den Australian Open wieder die Spitze in der Weltrangliste übernommen. | 30.01.2023 11:02