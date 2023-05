Stand: 30.05.2023 10:04 Uhr Tankulic verlässt den SV Meppen

Fußballprofi Luka Tankulic und Drittliga-Absteiger SV Meppen gehen künftig getrennte Wege. "Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen", erklärte der 31 Jahre alte Angreifer bei Instagram. Tankulic war 2018 aus Lotte zu den Emsländern gekommen und bestritt insgesamt 147 Spiele für den SVM, in denen er 33 Tore schoss und 21 weitere vorbereitete. In der abgelaufenen Saison bestritt er wegen einer schweren Meniskusverletzung lediglich zwei Partien. | 30.05.2023 10:03