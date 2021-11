Stand: 27.11.2021 16:19 Uhr TSV Havelse verliert gegen 1860 München

Aufsteiger TSV Havelse bleibt in der Dritten Liga abgeschlagen Tabellenletzter. Die Niedersachsen verloren am Sonnabend mit 2:3 (0:2) gegen 1860 München. Tobias Fölster unterlief ein Eigentor (8.), Marcel Bär erhöhte auf 2:0 für die Gäste (32.). Nach dem Anschlusstor von Yannik Jaeschke (51.) stellte Merveille Biankadi den alten Abstand wieder her (56.). Jaeschke traf zwar erneut (85.), die Niederlage konnte Havelse aber nicht mehr abwenden. Ergebnisse und Tabelle Dritte Liga. | 27.11.2021 16:00