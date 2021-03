Stand: 01.03.2021 15:58 Uhr TSV Havelse beantragt Drittliga-Lizenz

Nord-Regionalligist TSV Havelse will im Falle der sportlichen Qualifikation das Abenteuer Dritte Liga wagen. Der Tabellenführer der Staffel Süd gab am Montag bekannt, die Lizenzunterlagen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht zu haben. Auch der HSV hat seine U23 gemeldet. Weiche Flensburg, Spitzenreiter der Nord-Staffel, hatte hingegen am Sonnabend seinen Aufstiegsverzicht erklärt. Ebenso die U23 von Werder Bremen. Noch ist unklar, ob und wie die unterbrochene Saison in der Regionalliga fortgesetzt wird. | 01.03.2021 17:15