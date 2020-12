Stand: 12.12.2020 22:14 Uhr TSV Hannover-Burgdorf verpasst Sieg in Erlangen

Die TSV Hannover-Burgdorf ist am zwölften Spieltag der Handball-Bundesliga beim HC Erlangen nicht über ein 21:21 (11:11) hinausgekommen. Zur tragischen Figur bei den Niedersachsen wurde der dänische Nationalspieler Johan Hansen, der nach bereits abgelaufener Spielzeit zum Siebenmeter antrat und den Ball von der Linie aus an die Latte warf. So reichte es nur zu einem Teilerfolg, der die "Recken" nicht wirklich voranbringt. Mit 10:12 Punkten stehen sie auf Rang 13. Ergebnisse und Tabelle | 12.12.2020 22:12