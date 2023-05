Stand: 14.05.2023 18:01 Uhr TSV Hannover-Burgdorf unterliegt beim HC Erlangen

Die TSV Hannover-Burgdorf hat am 30. Spieltag der Handball-Bundesliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim HC Erlangen unterlag das Team von Trainer Christian Prokop am Sonntag mit 29:33 (15:14). Erfolgreichster TSV-Profi war Marius Steinhauser mit sieben Treffern. Die "Recken" stehen in der Tabelle mit jetzt 32:28 Punkten weiterhin auf Rang sieben. Ergebnisse und Tabelle | 14.05.2023 17:56