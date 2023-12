Stand: 12.12.2023 15:37 Uhr TSV Hannover-Burgdorf und Brozovic gehen getrennte Wege

Der Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf und Ilija Brozovic gehen nach der laufenden Saison getrennte Wege. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der Kreisläufer kam 2017 vom THW Kiel zu den "Recken". "Das war alles andere als eine einfache Entscheidung für uns. Wir sind allerdings davon überzeugt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um einen neuen Impuls für die Zukunft zu setzen", sagte der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen über den 32-Jährigen. Brozovic: "Für das in mich gesetzte Vertrauen in der Zeit bin ich dem Verein sehr dankbar. Sicherlich wird das nach dem letzten Heimspiel kein leichter Abschied." | 12.12.2023 15:29