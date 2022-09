Stand: 29.09.2022 21:11 Uhr TSV Hannover-Burgdorf gewinnt knapp in Minden

Die TSV Hannover-Burgdorf hat am sechsten Spieltag der Handball-Bundesliga den vierten Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Christian Prokop musste aber am Donnerstagabend im Gastspiel beim sieglosen Tabellenletzten GWD Minden gehörig kämpfen und auch zittern, ehe ein 35:34 (17:16) gefeiert werden durfte. Die "Recken" nehmen mit ihren 8:4 Punkten zumindest vorübergehend in der Tabelle den siebten Rang ein. Erfolgreichster Hannoveraner war Renars Uscins mit acht Treffern. Ergebnisse und Tabelle | 29.09.2022 21:10