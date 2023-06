Stand: 02.06.2023 11:39 Uhr TSV Hannover-Burgdorf: FC Barcelona kommt zum Jubiläum

Zum 100-jährigen Handball-Jubiläum des Stammvereins präsentiert Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf ein Highlight. Am 20. August (17 Uhr) wird der Champions-League-Rekordgewinner FC Barcelona mit Ex-TSV-Coach Carlos Ortega in der eigenen Arena zu Gast sein. "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, anlässlich dieses besonderen Jubiläums eine der traditionsreichsten und erfolgreichsten Handball-Mannschaften der Welt in Hannover empfangen zu dürfen", sagte TSV-Geschäftsführer Eike Korsen. | 02.06.2023 11:38