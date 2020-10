Stand: 30.10.2020 12:55 Uhr THW-Profi Pekeler: Länderspiele "kaum vertretbar"

Der deutsche Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler vom THW Kiel sorgt sich angesichts der Corona-Pandemie um die Fortsetzung der Saison und kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Ansetzung von Länderspielen in der kommenden Woche. Er halte "die Nationalmannschaftswoche unter diesen Vorzeichen für kaum vertretbar", sagte der 29 Jahre alte Kreisläufer den "Kieler Nachrichten". Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 5. November in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina und am 8. November in Tallinn gegen Estland. | 30.10.2020 12:52