Stand: 29.10.2020 16:33 Uhr THW Kiel verzichtet gegen Minden freiwillig auf Zuschauer

Handball-Bundesligist THW Kiel verzichtet bei seinem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen GWD Minden auf Zuschauer. "Die Entscheidung, die uns wirtschaftlich und vor allem emotional extrem schwergefallen ist, ist auch ein Signal, dass wir als Gesellschaft in den kommenden vier Wochen alles unternehmen müssen, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Donnerstag. Die mehr als 1.200 verkauften Eintrittskarten verlieren ihre Gültigkeit. Szilagyi: "Es geht jetzt mehr denn je darum, Kontakte zu minimieren, und das nicht erst mit Inkrafttreten der Landesverordnung am Montag." | 29.10.2020 16:33