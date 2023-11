Stand: 15.11.2023 11:16 Uhr THW Kiel verlängert mit Torhüter Mrkva

Tomas Mrkva bleibt dem THW Kiel mindestens zwei weitere Jahre erhalten. Wie der deutsche Handball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, verlängerte der 34 Jahre alte Tscheche seinen Vertrag bei den "Zebras" bis zum 30. Juni 2025. "Tomas hat ein starkes erstes Jahr bei uns gespielt und ist auch in dieser Saison mit einer Quote von über 30 Prozent gehaltener Bälle einer der Top-Torhüter der Liga", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Für mich war immer klar: Wenn der THW Kiel weiter auf mich setzen möchte, muss ich darüber nicht zweimal nachdenken", erklärte Mrkva. | 15.11.2023 11:15