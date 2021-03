Stand: 25.03.2021 16:00 Uhr THW Kiel verlängert mit Spielmacher Zarabec bis 2023

Der THW Kiel hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Spielmacher Miha Zarabec um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Dies teilte der deutsche Handball-Rekordmeister am Donnerstag mit. Zarabec läuft seit 2017 für Kiel auf und gewann in dieser Zeit mit dem Club den DHB-Pokal und den EHF-Cup (2019) sowie die Meisterschaft und die Champions League (2020). "Miha ist ein Handballspieler mit einem unglaublichen Spielverständnis", sagte THW-Trainer Filip Jicha. | 25.03.2021 15:58