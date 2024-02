Stand: 27.02.2024 14:05 Uhr THW Kiel verlängert Vertrag von Rechtsaußen Sven Ehrig nicht

Handball-Bundesligist THW Kiel trennt sich zum Saisonende von seinem Rechtsaußen Sven Ehrig. Der 23-Jährige werde keinen neuen Vertrag erhalten, teilte der Club mit. Im Dezember hatte bereits Stamm-Rechtsaußen Niclas Ekberg bekannt gegeben, dass er nach zwölf Jahren in Kiel im Sommer in seine schwedische Heimat zu Ystads IF zurückkehren werde. "Wir haben uns entschlossen, uns auf Rechtsaußen nach dem Abschied von Niclas Ekberg komplett neu aufzustellen, um auch auf dieser Position neue Impulse zu setzen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. | 27.02.2022 14:00