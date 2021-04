Stand: 08.04.2021 22:40 Uhr THW Kiel trifft im Viertelfinale auf Paris

Der THW Kiel trifft im Viertelfinale der Handball-Champions-Leauge erwartungsgemäß auf Paris St. Germain. Die Franzosen setzten sich am Donnerstagabend mit 31:23 (14:12) gegen Celje durch. Schon das Hinspiel hatten sie 37:24 gewonnen. In der Runde der letzten Acht muss der THW am 12. Mai zunächst auswärts ran. Das Rückspiel findet eine Woche später statt. | 08.04.2021 22:40