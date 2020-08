Stand: 22.08.2020 13:03 Uhr

THW Kiel startet ins Trainingslager

Der THW Kiel ist am Sonnabend in die österreichische Steiermark aufgebrochen. Wie im Vorjahr absolviert der deutsche Handball-Meister in Graz ein mehrtägiges Trainingslager. Bis zum 30. August wollen die "Zebras" an den Grundlagen für die neue Saison arbeiten. Um den bislang für den 1. Oktober geplanten Start in die neue Bundesliga-Spielzeit hatte es zuletzt allerdings Diskussionen gegeben. | 22.08.2020 13:58