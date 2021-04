Stand: 23.04.2021 09:55 Uhr THW Kiel schickt Kampfansage an SG Flensburg-Handewitt

Die Handballer des THW Kiel bleiben im Titelrennen und schicken eine Kampfansage an den Spitzenreiter und Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt. "Jeder Spieler beim THW Kiel möchte jeden Titel holen - das ist unser Selbstverständnis", sagte der norwegische Nationalspieler Sander Sagosen nach dem 32:26 bei der MT Melsungen. Drei Trophäen könnte sich die Mannschaft von Coach Filip Jicha noch holen, zweimal aber könnten die Flensburger im Weg stehen - in der Meisterschaft und in der Champions League. | 23.04.2021 09:54