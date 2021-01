Stand: 23.01.2021 11:31 Uhr THW Kiel nimmt mit reduziertem Team Training auf

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hat während der laufenden Handball-WM in Ägypten das Training wieder aufgenommen. Dabei stehen Trainer Filip Jicha lediglich sieben Profis zur Verfügung, derzeit müssen die Kieler auf sieben WM-Fahrer verzichten. Der Champions-League-Gewinner hat deshalb seine Trainingsgruppe mit Nachwuchsspielern aufgefüllt. Am 4. Februar wird die Saison in der Champions League mit dem Heimspiel gegen Motor Saporoschje fortgesetzt. Neun Spiele stehen für den THW im Februar auf dem Programm. Bundesliga Champions League | 23.01.2021 11:25