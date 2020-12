Stand: 16.12.2020 15:30 Uhr THW Kiel nach Quarantäne wieder im Training

Handball-Meister THW Kiel ist in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Die Profis haben am Mittwoch eine zehntägige Quarantäne beendet, nachdem sie in den vergangenen Tagen sechs Mal negativ auf das Coronavirus getestet worden waren. Am Montag der Vorwoche hatten drei Spieler mit positiven Ergebnissen die Quarantäne für Mannschaft, die beiden Trainer, Physiotherapeut und Betreuer ausgelöst. Das Spieler-Trio ist mit leichten Symptomen weiterhin in häuslicher Isolation. Die Bundesliga-Spiele der Kieler in Essen am vergangenen Sonntag und gegen Melsungen am (heutigen) Mittwoch sowie die Champions-League-Heimpartie gegen Aalborg sind daraufhin verlegt worden. | 16.12.2020 15:29