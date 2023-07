Stand: 11.07.2023 13:31 Uhr THW Kiel mit den meisten Zuschauern

Rekordmeister THW Kiel ist in der vergangenen Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) erneut das Maß aller Dinge in Sachen Zuschauer-Zuspruch gewesen. 172.210 Fans sahen nach HBL-Angaben die Heimspiele der "Zebras", im Schnitt waren das 10.130 pro Partie. Die SG Flensburg-Handewitt (5.) kam auf 5.864, die TSV Hannover-Burgdorf (6.) auf 5.844 Heim-Zuschauer. Der HSV Hamburg (9.) begrüßte im Schnitt 4.352 Fans in seiner Halle. Auch europaweit sind die Kieler die Nummer eins: 63.708 Fans verfolgten die insgesamt neun THW-Heimspiele in der Champions League (Schnitt: 7.078). | 11.07.2023 13:25