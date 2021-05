Stand: 20.05.2021 19:49 Uhr THW Kiel in Leipzig vor 1.000 Zuschauern?

Im Champions-League-Viertelfinale in Paris spielten die Handballer des THW Kiel erstmals seit langer Zeit wieder vor Zuschauern. Gut möglich, dass dies in einer Woche erneut der Fall sein wird. Der SC DHfK Leipzig plant für sein Heimspiel gegen die "Zebras" am 27. Mai (19 Uhr) die Fan-Rückkehr. "Es gibt tatsächlich Bewegung in diese Richtung, nächste Woche gegen den THW Kiel wieder bis zu 1.000 Zuschauer in der Halle begrüßen zu können", sagte Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther. Letzte Details müssten noch geklärt werden. | 20.05.2021 19:47