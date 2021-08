Stand: 20.08.2021 11:14 Uhr THW Kiel im Trainingslager

Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel sind ins Trainingslager nach Graz aufgebrochen. Acht Tage lang bereitet sich der deutsche Meister in Österreich auf die kommende Saison vor. Am Mittwoch absolvieren die "Zebras" ein Testspiel gegen ein Allstar-Team der Steiermark. In einer Woche reist der THW-Tross weiter nach Ungarn, dort wartet am 28. August im Testspiel gegen Veszprém ein echter Härtetest. | 20.08.2021 11:12