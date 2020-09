Stand: 12.09.2020 18:23 Uhr

THW Kiel gewinnt Testspiel bei Füchsen Berlin

Der THW Kiel hat den letzten Härtetest vor dem Pflichtspielauftakt gewonnen. Der Handball-Rekordmeister setzte sich am Sonnabend in einem Test beim Bundesliga-Rivalen Füchse Berlin mit 26:25 (13:12) durch. Bei dem Spiel waren inklusive der Spieler und Betreuer 750 Personen in der Max-Schmeling-Halle zugelassen. | 12.09.2020 18:22