Stand: 04.02.2022 15:07 Uhr THW Kiel bindet Bilyk, "Recken" verlängern mit Ebner

Handball-Rekordmeister THW Kiel und Rückraumspieler Nikola Bilyk haben sich auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags geeinigt. Der 25 Jahre alte österreichische Nationalmannschaftskapitän unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis 2024. Bilyk kam 2016 an die Förde und hat in 223 Partien bislang 665 Tore erzielt. Auch Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf bindet seinen Torwart Domenico Ebner bis Sommer 2024. "Die Recken" gehen also mit dem Torwartduo Dario Quenstedt (kommt aus Kiel) und Ebner in die neue Saison. Torhüter Urban Lesjak wird die Hannoveraner nach dieser Saison verlassen. | 04.02.2022 15:07