Stand: 03.08.2020 12:33 Uhr

THW Kiel: Zweifel am CL-Starttermin

Viktor Szilagyi, Geschäftsführer von Handball-Rekordmeister THW Kiel, glaubt nicht an einen Start der Champions League am 16./17. September. Das sei "Stand heute schwer vorstellbar", sagte er den "Kieler Nachrichten". "Wir werden sicherlich kein Team-Mitglied einer Gefahr aussetzen oder den Ligabetrieb durch eine Reise in ein Risikoland gefährden." Der THW muss nach Zagreb, Saporoschje (Ukraine), Nantes, Veszprem (Ungarn) Barcelona, Celje (Slowenien) und Aalborg (Dänemark). | 03.08.2020 12:32