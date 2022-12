Stand: 24.12.2022 11:30 Uhr THW Kiel: Zarabec wechselt nach Polen

Miha Zarabec wird den deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel am Ende der aktuellen Saison verlassen. Wie der Club mitteilte, wechselt der slowenische Spielmacher zu Wisla Plock. In Polen hat der 31-Jährige einen Zweijahresvertrag unterschrieben. "Wir alle schätzen Miha als Mensch und als Sportler sehr. Aber wir wollen auch auf der so wichtigen Spielmacher-Position einen neuen Impuls setzen, unsere Mannschaft insgesamt fit für weitere erfolgreiche Jahre machen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Für den Rückraum haben die Kieler für die nächste Spielzeit bereits den Färinger Elias Ellefsen á Skipagötu verpflichtet. | 24.12.2022 11:25