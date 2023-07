Stand: 17.07.2023 15:32 Uhr THW Kiel: Youngster Pabst fällt mehrere Monate aus

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel muss voraussichtlich fünf Monate auf seinen Youngster Henri Pabst verzichten. Die Verletzung, die sich der 19 Jahre alte Rückraumspieler bei der WM-Generalprobe der deutschen U19-Nationalmannschaft (43:30 gegen Island) in Lübeck zugezogen hatte, entpuppte sich in der MRT-Untersuchung als Fraktur des rechten Sprunggelenks mit Beteiligung der vorderen Syndesmose. Pabst soll schon am Dienstag operiert werden. Nach Steffen Weinhold (Schulter-Operation) ist er schon der zweite Linkshänder, der beim THW länger ausfällt. | 17.07.2023 15:32