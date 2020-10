Stand: 02.10.2020 11:52 Uhr THW Kiel: Torwart-Trainer Andersson wird mehr eingebunden

Torwart-Trainer Mattias Andersson wird in den kommenden Wochen seine Präsenzzeit beim deutschen Handball-Meister THW Kiel deutlich ausweiten und bei den Spielen die Torhüter Dario Quenstedt und Philipp Saggau von der Bank aus unterstützen. Der Schwede wird bis zur Rückkehr des verletzten Keepers Niklas Landin als Spieler gemeldet und in den kommenden Wochen auch aktiv als Torwart am Mannschaftstraining teilnehmen. "Für die Mannschaft und den THW Kiel habe ich mich gerne bereit erklärt zu helfen", so der 42-Jährige. | 02.10.2020 11:47