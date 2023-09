Stand: 04.09.2023 13:24 Uhr THW Kiel: Profivertrag für Youngster Faust

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den 19 Jahre alten Nachwuchsspieler Jarnes Faust mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Club am Montag mitteilte, läuft der Kontrakt des Rechtsaußen zunächst bis zum Ende der aktuellen Spielzeit. Der gebürtige Itzehoer, der 2020 in den Nachwuchs der "Zebras" gewechselt war, stand bereits als 17-Jähriger im Profikader des THW. Beim jüngsten 33:22-Sieg gegen Wetzlar erzielte er vier Tore. Nach Luca Schwormstede, Henri Pabst, Magnus Bierfreund und Ben-Connar Battermann ist Faust der fünfte THW-Nachwuchsspieler, der es in den Profikader geschafft hat. | 04.09.2023 13:23