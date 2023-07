Stand: 27.07.2023 11:29 Uhr THW Kiel: Erste Termine in der Champions League stehen fest

Die Europäische Handball-Förderation (EHF) hat die ersten Gruppenspiele in der Champions League zeitgenau angesetzt. Demnach trifft der THW Kiel am 21. September (18.45 Uhr) auf Pick Szeged aus Ungarn und tritt eine Woche später am 28. September (20.45 Uhr) in Nordmazedonien bei Eurofarm Pelister an. Das Heimspiel gegen den polnischen Spitzenclub Kielce wird am 11. Oktober um 20.45 Uhr angeworfen. Für das Gastspiel der "Zebras" beim HC Zagreb in Kroatien (14. September) gibt es noch keine genaue Ansetzung. | 27.07.2023 11:28