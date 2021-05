Stand: 04.05.2021 12:10 Uhr THW-Keeper Landin ist Dänemarks "Handballer des Jahres"

Keeper Niklas Landin vom deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel ist in seiner Heimat Dänemark zum "Handballer des Jahres" gewählt worden. In einer Umfrage der dänischen Spielervereinigung votierten 77 Prozent der Akteure der Ersten und Zweiten Liga für den 32-Jährigen. Er setzte sich mit großem Vorsprung vor Rückraum-Star Mikkel Hansen von Paris Saint-Germain durch. Landin wurde nach 2012 und 2014 zum dritten Mal zum "Handballer des Jahres" in Dänemark gewählt. | 05.05.2021 09:16