Stand: 04.11.2022 12:52 Uhr THW-Coach Jicha: "Einige meiner Spieler sind völlig drüber"

Angesichts der Verletzungsmisere und der damit verbundenen hohen Belastung für das übrige Team steht Handball-Rekordmeister THW Kiel vor schweren, kraftraubenden Wochen. "Einige meiner Spieler sind völlig drüber, und das sieht man auch", sagte THW-Coach Filip Jicha, der auch weiß, dass es so bald keine personelle Besserung gibt. "Wir wollen kein Risiko eingehen. Was nützt es, jetzt jemanden für ein Spiel wieder im Kader zu haben, der dann wieder zwei Monate ausfällt?", so Jicha. | 04.11.2022 12:51