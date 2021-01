Stand: 10.01.2021 12:58 Uhr Strafrunde für Peiffer: Mixed Staffel auf Rang fünf

Die deutschen Biathleten um Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) haben beim Heimweltcup in Oberhof nach ihren schwachen Einzelergebnissen in der Mixed Staffel das Podium beim letzten Schießen verpasst. Peiffer als Schlussläufer leistete sich eine Strafrunde, das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) musste sich deshalb nach 4x6 km mit dem fünften Rang zufrieden geben. Gemeinsam mit Vanessa Hinz, Denise Herrmann und Benedikt Doll fehlten letztlich 1:06,0 Minuten (1+7) auf die überraschend siegreichen Russen. Nach einer Regeländerung liefen die Herren in der Mixed Staffel die gleiche 6-km-Distanz wie die Frauen und nicht wie in den vergangenen Jahren 7,5 km. | 10.01.2021 12:55