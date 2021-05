Stand: 20.05.2021 22:32 Uhr Stendel jetzt Trainer in Nancy

Der frühere Hannoveraner Bundesliga-Trainer Daniel Stendel hat einen neuen Job gefunden. Der französische Zweitligist AS Nancy hat den 47-Jährigen als neuen Cheftrainer verpflichtet. Stendel, der einen Zweijahresvertrag unterschrieb, tritt die Nachfolge von Jean-Louis Garcia an, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft. Nach diversen Stationen als Jugendtrainer bei Hannover 96 übernahm Stendel in der Saison 2015/2016 zunächst als Interims-Lösung die Profimannschaft, konnte den Bundesliga-Abstieg aber nicht mehr verhindern. | 20.05.2021 22:31