Stand: 20.12.2021 15:11 Uhr Steinhauser verlässt die SG Flensburg-Handewitt und geht zu den "Recken"

Handball-Rechtsaußen Marius Steinhauser verlässt die SG Flensburg-Handewitt und wechselt im kommenden Sommer zum TSV Hannover-Burgdorf. Das gaben die beiden Vereine am Montag bekannt. Ursprünglich lief der Vertrag des 28-Jährigen beim deutschen Vizemeister noch bis 2023, nun wechselt Steinhauser vorzeitig das Trikot. In Hannover unterschreibt er einen Zweijahresvertrag. "Die vergangenen fünf Jahre in Flensburg waren sehr schön. Ich habe für mich entschieden, dass ich eine neue Herausforderung und Rolle mit Verantwortung brauche", sagte Steinhauser. In der Handball-Bundesliga kommt der Linkshänder auf 266 Tore in 224 Spielen. | 20.12.2021 15:00