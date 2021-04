Stand: 23.04.2021 13:50 Uhr Steinhaus bei Olympia als Video-Schiedsrichterin vorgesehen

Bibiana Steinhaus ist als Videoassistentin für das Olympische Fußball-Turnier in Tokio eingeplant. Ein deutscher Schiedsrichter steht allerdings wie schon in Rio de Janeiro 2016 nicht auf der Liste, die der Weltverband FIFA am Freitag veröffentlichte. Die 42 Jahre alte Steinhaus hatte im vergangenen September ihre Karriere als Spielleiterin in der 1. und 2. Bundesliga beendet, ist aber für den Deutschen Fußball-Bund noch als Video-Schiedsrichterin im Einsatz. Die Hannoveranerin pfiff ebenso wie der Münchner Felix Brych bei den Spielen 2012 in London, damals leitete sie sogar das Frauen-Endspiel zwischen den USA und Japan (2:1). | 23.04.2021 13:30