Stand: 04.04.2022 18:15 Uhr Stammkeeper Casteels beim VfL Wolfsburg vor dem Comeback

Torwart Koen Casteels steht beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg vor seinem Comeback. Nach seiner Hüftverletzung wird der Kapitän am Sonnabend gegen Arminia Bielefeld (15.30 Uhr) vermutlich wieder auf dem Platz stehen. "Ich gehe davon aus, dass er am Mittwoch voll mittrainieren und er am Samstag spielen kann", sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Casteels war in den vergangenen drei Spielen ausgefallen. Alle Partien verloren die Niedersachsen. | 04.04.2022 18:15