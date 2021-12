Stand: 10.12.2021 17:08 Uhr Stadt Wolfsburg lässt keine Kölner Fußballfans ins Stadion

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss beim Auswärtsspiel am 14. Dezember (20.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg auf die Unterstützung mitgereister Fans verzichten. Dies beschloss die Stadt Wolfsburg am Freitag mit Bezug auf die pandemische Lage. Insgesamt sind 5.000 Zuschauer in der 30.000 Besucher fassenden Arena zugelassen. | 10.12.2021 17:07