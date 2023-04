Stand: 07.04.2023 13:43 Uhr Stadionverbot gegen Ex-Torwart: Wiese bestreitet Erhalt eines Briefs

Nach dem offenbar erteilten Stadionverbot gegen Tim Wiese hat der Ex-Torwart von Werder Bremen eine schriftliche Mitteilung zu der Entscheidung nach eigener Aussage noch nicht erhalten. "Ich habe keinen Brief bekommen", sagte Wiese am Freitag dem Portal "Deichstube". Der 41-Jährige kündigte weiter an: "Ich werde in den nächsten Tagen etwas dazu sagen." Beim Vorgang eines Stadionverbotsverfahrens gehört auch die Anhörung des Beschuldigten dazu. Der Club hatte gegen seinen Ex-Torwart ein Stadionverbot verhängt, wie das Regionalmagazin "buten un binnen" am Donnerstag zuerst berichtete. | 07.04.2023 13:42