St. Paulis Zoller kehrt in "neuer Position" zum VfL Bochum zurück

Simon Zoller wird nach seinem Karriereende im Sommer zum VfL Bochum zurückkehren. Der Stürmer des FC St. Pauli soll seinen früheren Club ab dem 1. Juli in einer neuen Position unterstützen. Dies gab der Verein am Montag bekannt. Zur konkreten Rolle von Zoller äußerte sich der Fußball-Bundesligist zunächst noch nicht. Am Sonnabend hatte Zoller öffentlich gemacht, dass er seine aktive Karriere beim FC St. Pauli nach der Saison auch aus gesundheitlichen Gründen beenden werde. | 07.04.2025 14:49