St. Paulis Youngster Flach will für die USA auflaufen

Jungprofi Leon Flach vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli will künftig für die Us-amerikanische Auswahl spielen. Der 19 Jahre alte Deutsch-Amerikaner, der bisher zweimal das Trikot der deutschen U18-Nationalmannschaft getragen hat, schätzt seine Möglichkeit für Einsätze im US-Team höher ein. "Bei den USA habe ich in Hinblick auf die Weltmeisterschaft eine größere Chance, eine Rolle zu spielen", sagte der Außenverteidiger am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung. | 15.10.2020 15:57