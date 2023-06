Stand: 05.06.2023 16:33 Uhr St. Paulis Verteidiger Beifus wechselt zum Karlsruher SC

Verteidiger Marcel Beifus verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und schließt sich dem Ligakonkurrenten Karlsruher SC an. Bei seinem neuen Club unterschrieb der Abwehrspieler einen Zweijahresvertrag, wie der KSC am Montag mitteilte. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 20 Jahre alte Beifus, der beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, auf neun Einsätze. | 05.06.2023 16:32