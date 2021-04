Stand: 15.04.2021 10:37 Uhr St. Paulis Schultz: "Wir werden immer fitter"

Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli hat vor dem Heimspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen die Würzburger Kickers die Qual der Wahl. Abgesehen vom weiterhin verletzten Kapitän Christopher Avevor steht dem 47-Jährigen am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter von NDR.de) gegen den Tabellenletzten der komplette Kader zur Verfügung. "Das ist eine Situation, die man selten erlebt", sagte Schultz am Donnerstag. "Wir befinden uns im Saisonendspurt, wo normalerweise die Kräfte ausgehen. Wir hingegen werden immer fitter. Das ist für mich eine tolle Situation und bestätigt die gute Arbeit, die die Jungs abliefern." | 15.04.2021 10:36